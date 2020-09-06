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Пособие 3000 рублей: кто получит деньги в сентябре и на каких условиях

сегодня 12:27

Фото pixabay.com

В сентябре безработным родителям перечислят дополнительную помощь; семьям выплатят по 3000 рублей на каждого ребёнка.

Семьям с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба родителя потеряли работу, положена дополнительная материальная помощь. В сентября им перечислят по 3000 рублей на каждого ребёнка.

Надбавка положена только одному из родителей, но на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Чтобы получить пособие, необходимо официально стоять на учёте на бирже труда.

Данный вид помощи положен 2,8 млн россиян, которые официально признаны безработными. На надбавку в сентябре правительство выделило дополнительные 8,5 млрд рублей.

Напомним, в сентябре малоимущим положена новая выплата.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

безработица
пособия
детские выплаты

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