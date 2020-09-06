Поставили галочку: новосибирцы голосуют на выборах депутатов горсовета и заксобрания

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области проходит третий день голосования; жители региона решат, кто будет заседать в райсоветах, горсовете и областном заксобрании в следующие пять лет.

Сегодня, 13 сентября, стартовал основной день голосования на выборах депутатов в законодательные органы муниципалитетов, города и области. Также жители наукограда Кольцово будут выбирать главу поселения. Фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов понаблюдал, как на нескольких избирательных участках сознательные новосибирцы делают свой выбор.

Всего на территории Новосибирской области работают 2008 избирательных участков. Избиратели голосуют в масках, каждому выдают индивидуальную ручку. Также на участках есть антисептики и одноразовые перчатки.

Накануне, 12 сентября, на участках работали более 5,5 тысяч наблюдателей.

По данным на 12:29, на выборах депутатов заксобрания Новосибирской области проголосовали более 16 % избирателей. В Сузунском (36 %), Кочковском (33,5 %) и Здвинском (33,4 %) районах Новосибирской области зафиксировали самую высокую явку.

В Новосибирске самые активные избиратели проживают в Калининском, Железнодорожном и Советском районах. Одна из самых низких явок — в Ленинском районе.

Однако явка в городе пока меньше, чем в области: по данным на 12:00, в Новосибирске на выборах в Законодательное собрание проголосовали 10,41 % избирателей.

В ходе выборов поступило несколько сообщений о нарушениях.

На нескольких участках были замечены агитационные надписи.

До начала выборов избирательная комиссия сообщала, что для голосования за депутатов в закосбрание было напечатано более 4 млн бюллетеней. При этом 600 тысяч будут обработаны автоматически с помощью КОИБ (комплекса обработки избирательных бюллетеней). Некоторым горожанам удалось воспользоваться современной системой на своих избирательных участках.

Если вы ещё не успели проголосовать, то до конца выборов осталось более пяти часов.