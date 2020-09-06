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Поющий избиратель смутил новосибирцев на голосовании 13 сентября

сегодня 16:54

Фото читателя Сиб.фм

На избирательный участок в Новосибирске пришёл мужчина, решивший повеселить горожан; сибиряки не смогли по достоинству оценить короткое выступление певца.

Мужчина спел на избирательном участке в Дзержинском районе. Об этом 13 сентября Сиб.фм сообщил один из наблюдателей на участке № 1452, который находится на улице Кошурникова, 9/1.

Очевидцы сообщают, что мужчина вёл себя хоть и вызывающе, но не проявлял агрессии к окружающим. Спев свою песню, избиратель ушёл.

Сегодня в Новосибирской области проходит основной день голосования на выборах депутатов городского совета и Законодательного собрания. Самая высокая явка к вечеру 13 сентября зафиксирована в Советском районе города — пришли 18 % избирателей. Общая явка составляет 21,5 %.

Напомним, следить за ходом голосования в Новосибирской области можно в онлайне Сиб.фм по этой ссылке.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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