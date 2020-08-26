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Правительство России готовит гражданам приятный денежный сюрприз

вчера 22:45

Фото pixabay.com

В стране действует система кэшбека за путешествия внутри России; деньги можно снова получить в будущем году.

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил программу кэшбека для внутренних туристов. Она будет действовать с 2021 года. Россияне, проведшие отпуск внутри страны, получат от 5 тысяч до 15 тысяч рублей возврата средств, потраченных на дорогу и проживание в российских регионах. Есть ряд ограничений: путешествие должно длится не менее четырёх суток и стоить от 25 тысяч рублей. Программу продления кэшбека поддержал российский президент Владимир Путин. Об этом пишут российские СМИ.

Михаил Мишустин дал поручение по подготовке необходимой документации для продления программы.

Напомним, 26 августа стало известно: почти половина граждан отказалась брать отпуск в нынешнем году.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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