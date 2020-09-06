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«Предъявили за махинации»: в Новосибирске в день выборов подрались сторонники двух кандидатов в депутаты

сегодня 19:32

Скриншот из видео во "ВКонтакте"

Возле избирательного участка в Новосибирске произошла потасовка; подрались, по информации в соцсетях, представители двух кандидатов.

Сторонники самовыдвиженца Михаила Алояна и кандидата от «Лиги эффективности» Степана Сафонкина подрались у избирательного участка. Об этом сообщается в группе КПРФ в социальной сети «ВКонтакте».

«Бригада алояновских предъявила сафонкинским за махинации с визитками. Те послали их куда подальше и вели себя дерзко, практически спровоцировав алояновских. Завязалась драка, сафонкинским наваляли и уехали», – сообщает обком со ссылкой на очевидца потасовки.

Председатель регионального избиркома в ходе брифинга 13 сентября заявила, что пока не располагает информацией об инциденте. Также пока неизвестно, действительно ли в потасовке участвовали представители указанных кандидатов.

Напомним, сегодня новосибирец сообщил о минировании на избирательном участке.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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