Ребёнка насмерть придавило стеной дома в Кузбассе

Фото СК по Кемеровской области

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения части стены дома; погибла девочка.

В Кемеровской области СК возбудил уголовное дело после гибели 11-летней девочки при обрушении стены заброшенного дома.

ЧП произошло 11 сентября. На территории одного из заброшенных частных домов в городе Прокопьевске обнаружено тело 11-летней девочки, которую придавило частью обрушившейся кирпичной стены.

По версии следствия, в дневное время потерпевшая с тремя сверстниками находились в заброшенном доме, где раскачивали перегородки. Верхняя часть одной из кирпичных стен обрушилась, придавив девочку. Дети позвали на помощь прохожего, который вызвал скорую помощь. Медицинские работники констатировали смерть ребёнка, вызвали следственную группу.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены собственники заброшенного жилища, будет проверено, состояло ли оно на учёте как ветхое. В ходе предварительного следствия будут изучены причины и условия, способствовавшие произошедшему. В том числе будет проверено, почему дети не находились в школе. После установления всех обстоятельств во все причастные к этой ситуации организации будут направлены информационные письма и представления. В ближайшее время будут приняты необходимые меры для пресечения свободного доступа местных жителей к опасному объекту. Дом будет снесён.

Напомним, в Омской области возбудили уголовное дело за истязание ребёнка.