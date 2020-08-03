Рэпер из Новосибирска Дава Манукян рассказал Ивану Урганту о несчастной любви

Фото и видео с Youtube-канала «Вечерний Ургант»

Рэпер и блогер-миллионник из Новосибирска Давид Манукян стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале; во время эфира он передал привет родным и рассказал, как появился дуэт с Филиппом Киркоровым.

Бойфренд российской певицы Ольги Бузовой, блогер из Новосибирска Давид Манукян стал гостем свежего выпуска программы «Вечерний Ургант». В студию он пришёл вместе с королём поп-сцены Филиппом Киркоровым — недавно музыканты записали совместный хит.

Во время эфира Манукян передал привет живущим в Новосибирске родственникам и всем, кто поддерживал его в последние годы.

Блогер рассказал, как несколько лет назад покинул сибирскую столицу после расставания с девушкой и, прилетев в Москву, начал новую жизнь.

Здесь ему удалось добиться популярности и найти любовь — их роман с Ольгой Бузовой уже несколько месяцев привлекает внимание СМИ.

В эфире программы Филипп Киркоров отметил, что отношения Манукяна и Бузовой напомнили ему его брак с Примадонной.

«Они мне напомнили мои прошлые отношения с Великой. Ты хочешь доказать и ей, и остальным, что ты достоин этого человека», — сказал он.

Также Манукян рассказал о своём знакомстве с экс-супругом Пугачёвой. Несколько месяцев назад он направил Киркорову ремейк на песню «Зайка», и король поп-сцены тут же согласился записать совместный трек.

Напомним, ранее Манукян рассказал, как попал в ДТП на мотоцикле.