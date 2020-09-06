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РПЦ призвала верующих привиться от коронавируса

сегодня 09:36

Фото из открытых источников

В РПЦ посоветовали привиться от коронавируса, чтобы избежать страданий; такое заявление сделал глава отдела внешних церковных связей.

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Илларион дал совет не медлить с прививкой от коронавируса, чтобы избежать страданий. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, он минимальный», — сказал Илларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

При этом он назвал несопоставимыми риски от побочных действий прививки и от самой болезни.

«Известно уже, какие побочные действия бывают от вакцинации: поднимается температура, может быть, на один вечер, слабость какую-то, сонливость люди чувствуют. Но всё это не идёт ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом», — отметил представитель церкви.

Напомним, первые партии вакцины от коронавируса поступят в регионы до 14 сентября.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

РПЦ
коронавирус
вакцинация

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