Сделали выбор: Локоть, Травников, Мовсесян и другие известные новосибирцы проголосовали за будущих депутатов региона

Коллаж Сиб.фм

Медийные личности Новосибирска проголосовали на местных выборах; большинство из них оставили свои предпочтения в тайне.

В Новосибирске проходит основной день голосования на выборах в горсовет, заксобрание и райсоветы. Известные горожане рассказали, что сходили на выборы, и призвали других новосибирцев проголосовать.

«Голосовал за жену»

Фото с личной страницы Карена Мовсесяна в «ВКонтакте»

Солист Новосибирского оперного театра Карен Мовсесян удивил больше всех: 11 сентября он проголосовал за свою жену! Супруга артиста, Дарья Шувалова, участвует в выборах депутатов заксобрания региона.

«А Вам доводилось голосовать за свою жену на выборах?) Мне, да!) Дом я построил и сына родил. Деревьев с гектар за всю жизнь посадил. Вот за жену голосую хожу», — написал Мовсесян на своей странице «ВКонтакте».

Проголосовал заранее

Фото Анатолия Якимова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть как ответственный гражданин проголосовал ещё в первый день выборов — 11 сентября. Он рассказал, что использовал свой обеденный перерыв, чтобы сходить на избирательный участок.

Локоть отметил, что не пропускает ни одних выборов.

«Обращаюсь ко всем новосибирцам — сходить и проголосовать. Если не определились, есть ещё возможность определиться и выбрать, кто ближе сердцу и понятнее говорит. На кого, вы посчитаете, нужно рассчитывать в дальнейшем Новосибирску», — сказал 11 сентября Локоть.

Отдал свой голос

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников также проголосовал заранее. В субботу, 12 сентября, он отдал свой голос за претендентов в депутаты.

На избирательном участке глава региона отметил большое количество независимых наблюдателей.

«Битва компроматов»

Депутат Госдумы РФ и олимпийский учёный Александр Карелин так же, как и Локоть, проголосовал в первый день выборов. По его словам, прошедшее голосование по поправкам в Конституцию РФ показало безопасность мероприятия с эпидемиологической точки зрения.

Также политик отметил, что предвыборная гонка прошла достойно. Конкуренты отказались от «грязной игры» и «битвы компроматов», и все дискуссии прошли достойно.

«Голосовать обязательно надо»

Скриншот трансляции с участка

Сенатор СФ от Новосибирской области и экс-глава региона Владимир Городецкий проголосовал на своём участке в Первомайском районе Новосибирска. Известный политик призвал других горожан сходит на выбор, поскольку от сегодняшнего результата голосования зависит направления развития области в ближайшие пять лет.

«От того, какой будет депутатский корпус в заксобрании, в горсовете и в муниципальных образованиях, зависит многое. Надеюсь, что эти выборы станут этапом объединения всех новосибирцев, направленным на созидание, на создание лучших условий жизни в нашей Новосибирского области. Голосовать обязательно надо. Думаю, что большинство наших избирателей воспользуются правом выбора и примут участие в голосовании», — прокомментировал Владимир Городецкий.

Напомним, Сиб.фм ведёт онлайн-трансляцию голосования в Новосибирской области.