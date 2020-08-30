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Солнечно и тепло: погода в Новосибирске 13 сентября

сегодня 07:11

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм и с сайта pixabay.com

Воскресенье порадует сибиряков солнцем и теплом; весь день будет ясная погода.

В Новосибирске в воскресенье, 13 сентября, весь день будет ясная погода. Такой прогноз даёт сервис Gismeteo.ru. Осадков не ожидается.

Весь день в Новосибирске будет солнечно и тепло. Столбик термометра к середине дня поднимется до отметки в 18 градусов Цельсия.

В течение дня будет дуть восточный и северо-восточный ветер с небольшими порывами — до 7 метров в секунду.

Ночью температура упадёт до 11 градусов Цельсия.

Напомним, 30 августа синоптики рассказали, как долго продержится тепло в Новосибирске.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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