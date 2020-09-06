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Спасли брусника и пряники: пенсионерка 11 дней бродила по тайге

сегодня 09:16

Фото pixabay.com

В Иркутской области нашли пропавшую пенсионерку; женщина 11 дней одна выживала в тайге.

В Иркутской области благополучно завершились поиски пропавшей пенсионерки. 31 августа она ушла с дачи за грибами и пропала.

Как выяснилось, женщина отклонилась от намеченного маршрута и ушла в другую сторону. Двое суток она блуждала по лесу, питаясь плодами брусники и костяники, пила воду из родников и ручьёв. На третий день Ольга Рогинская заметила зимовье. Внутри охотничьего домика было всё, кроме спичек: пряники, сухари, консервы и даже постельные принадлежности. Об этом сообщает «Irk.ru».

Женщина несколько дней пыталась выбраться из тайги, но каждый раз ей приходилось возвращаться в зимовье. Во время очередной попытки Ольге встретились грибники на автомобиле, которые доставили женщину в садовое общество.

Как выяснилось, изначально потеряв ориентир, Ольга Рогинская ушла от дачи вглубь леса на 15 километров.

Напомним, в Новосибирске нашли мёртвым пропавшего грибника.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

поиски пропавших
Иркутская область

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