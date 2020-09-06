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Раскопанная старинная могила на кладбище напугала новосибирцев – видео

сегодня 14:41

Фото и видео из группы «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте»

Новосибирцы наткнулись на раскопанную могилу на Зыряновском кладбище; молодые люди надеются отыскать родственников похороненной женщины.

Раскопанную могилу обнаружили новосибирцы на Зыряновском кладбище. Молодые люди не понимают, кому и зачем понадобилось беспокоить усопшего. Видео с места странной находки они разместили в группе «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте».

Рядом с вырытой ямой находится уцелевший надгробный камень с табличкой. Судя по надписи на ней, в этом месте похоронена Зацепина Зинаида Михайловна.

«Год рождения — 1907-й, год смерти — 1966-й», — прочитала обнаружившая могилу девушка.

«Кто и зачем копал, неизвестно, но что-то как-то это не очень хорошо. Может, это чья-то родственница там покоится и найдутся потомки, которым не всё равно», — написала сибирячка.

Напомним, ранее на красноярском вокзале был задержан пассажир, перевозивший в багаже человеческие останки.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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