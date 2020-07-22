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Свора бездомных собак облюбовала бывший военный городок в Новосибирске

сегодня 17:14

Фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Стая из 16 взрослых собак бродит в Октябрьском районе Новосибирска; местные жители фотографируют животных из окон и предупреждают прохожих о зубастой опасности.

Бродячие собаки напугали жителей Октябрьского района Новосибирска. По словам очевидцев, животные собрались в крупную стаю и бегают по территории бывшего военного городка. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Октябрьский район снова пришла большая свора собак. У животных никаких клипс на ушах нет. Взрослых особей около 16, есть щенки», — поделилась информацией подписчица паблика.

Она посоветовала землякам проявлять осторожность во время прогулок в этом районе.

«Просто будьте осторожны, если гуляете с домашними животными, детьми или находитесь одни в этом районе — это территория бывшего военного городка, улицы Бориса Богаткова и Василия Старощука. Собаки часто выбегают до остановки «Воинская» мимо школы», — уточнила сибирячка.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоопарке Новосибирска родились кустарниковые собаки.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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собаки
Новосибирск

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