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Сжигает жир на талии: назван продукт для безопасного похудения

сегодня 12:32

ФОТО PIXABAY.COM

Регулярное употребление в пищу фисташек помогает сбросить лишний вес; продукт сжигает жир в области талии и притупляет чувство голода.

Даже небольшая порция фисташек — около 40 граммов в день — способна улучшить кровяное давление и помочь человеку похудеть. К такому выводу пришли американские учёные, пишет издание «Звезда» со ссылкой на La Vanguardia.

Специалисты привлекли к эксперименту несколько десятков добровольцев.

«Половина из них в течение четырёх месяцев ежедневно употребляла чуть более 40 граммов фисташек. В результате все они потеряли пять процентов от своего первоначального веса, снизив процент жира в области талии», — сообщает СМИ.

Одновременно с потерей веса добровольцы отметили снижение давления.

«Также у участников зафиксировали более высокий уровень в крови антиоксиданта лютеина, альфа-каротина и бета-каротина и более здоровое соотношение ненасыщенных жирных кислот к насыщенным жирным кислотам», — отмечает «Звезда».

Напомним, ранее учёные рассказали об осложнениях после перенесённого коронавируса.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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