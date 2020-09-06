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Тест на коронавирус можно сдать в аэропорту Толмачёво

сегодня 10:49

Фото из открытых источников

В новосибирском аэропорту Толмачёво начали делать тесты на коронавирус; сдать их могут все желающие.

Туристы, прибывающие в Новосибирск, теперь могут пройти обследование на выявление COVID-19 прямо в аэропорту Толмачёво. Сообщение об этом появилось на туристическом портале Новосибирской области.

«Для удобства приезжающих в здравпункте международного терминала аэропорта организовано тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Пассажиры и посетители могут пройти обследование на выявление новой коронавирусной инфекции в зоне прилёта и получить результаты в течение одного-трёх дней на бумажном носителе или по электронной почте», — уточняется в сообщении.

Для тестирования необходим только паспорт. По результатам исследования выдаётся справка.

Напомним, РПЦ призвала верующих прививаться от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

аэропорт Толмачёво
коронавирус
Новосибирск

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