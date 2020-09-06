Умерли 94 человека: данные о коронавирусе в России 13 сентября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

С начала пандемии в России от коронавируса умерли 18 578 человек; за минувшие сутки в инфекционных стационарах скончались 94 пациента.

Количество подтверждённых случаев коронавируса в России достигло 1 062 811. За последние 24 часа заражение подтвердилось у 5449 человек. Об этом 13 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Медики уточнили, что с начала пандемии зафиксировано 18 578 летальных исходов. В последние сутки жертвами ковид стали 94 человека.

Всего в России выздоровело 876 225 человек.