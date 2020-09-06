В Алтайском крае к аппаратам ИВЛ подключили 52 пациентов с коронавирусом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 62 случая инфицирования COVID-19; выздоровели 28 пациентов.

По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 62 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 28 пациентов. Зарегистрировали два смертельных случая, один — от COVID-19.

За минувшие сутки в Барнауле заболели 30 человек, в Рубцовске — 5, в Заринске и Новоалтайске — по 4 человека, в Поспелихинском районе — 3 человека. По два случая заболевания выявили в Славгороде, Калманском, Топчихинском, Шипуновском и Первомайском районах. По одному инфицированному добавилось в Бийске, Алейском, Благовещенском, Зональном, Крутихинском и Тальменском районах.

По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией — 12 528 человек (в том числе 992 ребёнка до 17 лет). Из общего числа заболевших 179 случаев — завозные; 6 652 случая — по контакту с заболевшими. 3 713 случаев заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 3 691 — у заболевших ОРВИ, в 5 124 случаях — бессимптомное течение.

Состояние 132 заболевших оценивают как тяжёлое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 52 пациента.

Выздоровели 11 232 пациента, в том числе за прошедшие сутки — 28 человек. На лечении находится 908 человек: в инфекционных госпиталях — 840 пациентов, амбулаторное лечение получают 68 человек.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 388 человек: 149 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции, 235 случаев — смерть от иных причин. За прошедшие сутки скончалось два человека, в одном случае смерть наступила от COVID-19. По четырём случаям смерти проводится экспертиза.

На 13 сентября на новую коронавирусную инфекцию в Алтайском крае провели обследование 422 434 человек, в том числе за прошедшие сутки — 2 477 человек. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находится 2 150 человек. Период меднаблюдения и самоизоляции закончился у 52 666 человек.

Напомним, в Новосибирской области за последние сутки от коронавируса умерли четыре человека.