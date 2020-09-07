В Новосибирске бюллетени на выборах уничтожили бензопилой

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске завершилось голосование на выборах в региональный парламент — на участках начали уничтожать неиспользованные бюллетени; на одном из них это сделали при помощи бензопилы.

Неиспользованные бюллетени на одном из избирательных участков в Новосибирске гасят при помощи бензопилы. Об этом сообщает «Сибирь МБХ Медиа» со ссылкой на читателя.

Издание сообщает, что не обладает подтверждением указанного на видео. Также ранее сообщалось, что на избирательном участке в Красноярском крае неиспользованные бюллетени гасили, разрубая топором.

В Новосибирской области 13 сентября завершились выборы в заксобрание и горсовет. Избирком заявил, что нарушений, которые бы позволили признать результаты голосования недействительными, не выявлено.

Напомним, сегодня Сиб.фм рассказал о самых громких скандалах на выборах в Новосибирской области.