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В Новосибирске завершилось голосование на выборах в региональный парламент

сегодня 20:00

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области закрылись избирательные участки; явка на вечер 13 сентября составила чуть больше 25%.

В Новосибирске в 20:00 завершилось голосование на выборах в горсовет и заксобрание. Избирательные участки переходят к подсчёту голосов.

Общая явка по региону на 18:00 составила больше 25%. Среди районов высоким показателем отличился Сузунский — там пришли больше 52% избирателей. В городе самая высокая явка оказалась в Советском районе — 23,05%. Подробнее о данных избиркома — здесь.

Также последний день выборов в Новосибирске отличился несколькими инцидентами. Так, неизвестный сообщил о минировании избирательного участка в Заельцовском районе, а председатель УИКа посчитал, что это могла быть провокация. Очевидцы сообщали о нарушениях в области — по данным сибиряков, в Криводановском сельсовете 13 сентября ездила фура с изображением кандидатов от ЛДПР.

Напомним, хроника основного дня выборов в Новосибирской области доступна в материале Сиб.фм.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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