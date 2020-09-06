В Новосибирской области отмечена высокая явка избирателей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В избирательной комиссии Новосибирской области рассказали о явке; своё мнение высказали уже более 14 % избирателей.

На 10:00 часов явка избирателей в Новосибирской области на выборах депутатов Законодательного Собрания региона составила 14,08 %, проголосовали 303 337 избирателей (с учётом досрочно проголосовавших 11 и 12 сентября).

13 сентября с 8:00 до 22:00 часов работает горячая линия Новосибирского облизбиркома: 8-800-707-62-90. По телефону избиратели могут получить информацию по разъяснению избирательного законодательства и порядку его применения, о номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий.

Напомним, Сиб.фм ведёт онлайн-трансляцию с выборов.