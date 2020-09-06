В новосибирском избиркоме назвали фейком сообщения о минировании участков

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Председатель новосибирского облизбиркома прокомментировала ход выборов в регионе; по словам Ольги Благо, информация о трёх «заминированных» участках — фейк.

Ольга Благо назвала фейком информацию о «минировании» трёх избирательных участков в Заельцовском районе Новосибирска. Комментарий председателя облизбиркома приводит пресс-служба правительства региона.

«Никакая информация не подтвердилась. Выехали правоохранительные органы. Провели проверку. Участки не работали максимум 10 минут. Сейчас в штатном режиме продолжают работу. Те есть это никак не повлияло на работу участковых комиссий. К сожалению, без таких «шутников» мы не обошлись в этот день», — сказала она.

По словам Благо, нарушений, из-за которых можно было бы признать результаты выборов недействительными, не выявлено.

Ранее Сиб.фм сообщал, что неизвестный позвонил в избирательный участок №1578 на улице Кубовая, 107/1, и заявил о минировании. Председатель УИК прокомментировал инцидент и сказал, что это могла быть провокация.

Напомним, сегодня Сиб.фм рассказывал о самых громких скандалах в ходе выборов-2020.