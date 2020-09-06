Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

В Новосибирском зоопарке рассказали, почему не стоит отпускать в небо воздушные шары

сегодня 00:17

Фотографии с сайта pixabay.com и из аккаунта nskzoo в Instagram.

Неделя экологических знаний завершается в Новосибирском зоопарке; сотрудники зоопарка рассказали об опасности воздушных шаров.

В рамках недели экологических знаний в Новосибирском зоопарке рассказали, почему не стоит отпускать в небо воздушные шары.

Воздушные шары давно стали таким же обязательным атрибутом любого торжества, как цветы или музыка. Однако мало кто задумывается, что с ними происходит после праздника. Особенно, когда их отпускают в небо.

Воздушные шары какое-то время парят в воздухе, а потом неизбежно становятся мусором, который цепляется за деревья и попадает в водоёмы.

"Лопнувший воздушный шар представляет собой угрозу для животных", — заявили в Новосибирском зоопарке.

В зоопарке также подчеркнули, что особенно опасны верёвки и нити, которыми шарики перевязаны – в них запутываются птицы и, не сумев распутаться, гибнут.

Ответственные производители воздушных шаров на упаковках размещают информацию о том, что лучше отказаться от их запуска в небо. Очень важно утилизировать воздушные шары вместе с другими отходами.

Напомним, 11 сентября в Новосибирском зоопарке сообщили о переезде гималайских медведей.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

экология
Новосибирский зоопарк

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37346
122 смерти за сутки: коронавирус в России
33108
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
31395
“Отъелся на крымских деликатесах”: новосибирский певец Митя Фомин пожаловался на лишний вес
29852
Первый снег выпал в Кузбассе
29532
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
27855
Новосибирцев взволновала загадочная гибель нескольких коров
26368
Всплеск жалоб на кредитные организации зафиксирован в Новосибирске