В Новосибирском зоопарке рассказали, почему не стоит отпускать в небо воздушные шары

Фотографии с сайта pixabay.com и из аккаунта nskzoo в Instagram.

Неделя экологических знаний завершается в Новосибирском зоопарке; сотрудники зоопарка рассказали об опасности воздушных шаров.

В рамках недели экологических знаний в Новосибирском зоопарке рассказали, почему не стоит отпускать в небо воздушные шары.

Воздушные шары давно стали таким же обязательным атрибутом любого торжества, как цветы или музыка. Однако мало кто задумывается, что с ними происходит после праздника. Особенно, когда их отпускают в небо.

Воздушные шары какое-то время парят в воздухе, а потом неизбежно становятся мусором, который цепляется за деревья и попадает в водоёмы.

"Лопнувший воздушный шар представляет собой угрозу для животных", — заявили в Новосибирском зоопарке.

В зоопарке также подчеркнули, что особенно опасны верёвки и нити, которыми шарики перевязаны – в них запутываются птицы и, не сумев распутаться, гибнут.

Ответственные производители воздушных шаров на упаковках размещают информацию о том, что лучше отказаться от их запуска в небо. Очень важно утилизировать воздушные шары вместе с другими отходами.

Напомним, 11 сентября в Новосибирском зоопарке сообщили о переезде гималайских медведей.