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В Омске 20 классов закрыли на карантин из-за вспышек заболеваемости

сегодня 13:58

Фото pixabay.com

В Омской области на карантин отправили учеников двух десятков классов; школьники подхватили респираторные заболевания.

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили о вспышке ОРВИ среди учеников школ региона. На карантин закрыто более 20 классов в разных школах.

«Причина закрытия всех классов — острое респираторное вирусное заболевание. В СМИ уже просочилась информация о некоторых закрытых классах в школе в Знаменском районе, например. Классы закрываются именно из-за болезни детей, а не учителей», — сообщают местные СМИ со ссылкой на минздрав.

В ведомстве также отметили, что речи о закрытии школ не идёт.

«Закрыты некоторые классы в 20 из 820 работающих школ, но о закрытии самих образовательных учреждений сейчас речи не идёт. Для того чтобы закрыть школу, согласно требованиям Роспотребнадзора, заражены должны быть минимум 20 % учеников. Естественно, что ни в одной школе ничего близкого не наблюдается», — подчеркнули в Омском министерстве здравоохранения.

Напомним, 10 сентября в Омске было закрыто всего два класса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

школы
Омская область
карантин

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