В Сибири нашли мумию доисторического медведя

Фото Siberian Times

Мумию доисторического животного нашли якутские оленеводы; по предварительным оценкам, медведю 39 тысяч лет.

В Якутии оленеводы на острове Большой Ляховский нашли мумию доисторического медведя. Возраст находки, по предварительным оценкам, составляет около 39 тысяч лет, сообщает Siberian Times.

В найденной туше благодаря вечной мерзлоте сохранились зубы, шерсть, нос и все внутренние органы. Ранее учёные находили лишь кости этого зверя.

Теперь останки изучат в Северо-Восточном федеральном университете в Якутске. Учёные проведут радиоуглеродный анализ, чтобы определить точный возраст медведя. Об этом сообщает телеграм-канал «Подъём».

Пещерный медведь — это доисторический вид медведя, живший в Евразии и вымерший около 15 тысяч лет назад.

Напомним, в Кузбассе нашли кости редчайшего динозавра.