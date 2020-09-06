В Томске эвакуировали аэропорт

Фото сообщества «Регион 70 Томск» в социальной сети «ВКонтакте»

В эти минуты сотрудники и посетители томского аэропорта выведены из здания; на месте работают правоохранители.

В Томске сегодня, 13 сентября, прошла эвакуация аэропорта. Информация об этом появилась в паблике «Регион 70 Томск» в социальной сети «ВКонтакте».

В аэропорту в 9:10 срочно всех эвакуировали. Кто-то оставил подозрительный рюкзак без присмотра. Приехали полиция с собаками, пожарные. Все люди ждут теперь на улице, сообщили в группе.

Напомним, с начала сентября по Новосибирску прокатилась волна эвакуаций.