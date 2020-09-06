Врач развеял миф о пользе пива для почек

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Бытует мнение, что употребление пива благотворно влияет на работу почек; врач из Новосибирска уверен, что это не более чем миф.

Врач из Новосибирска развеял миф о пользе пива для лечения болезней почек. По его мнению, никакой пользы, кроме мочегонного эффекта (да и та — сомнительная), пенный напиток не несёт. Об этом Сиб.фм рассказал уролог клиники «Пасман» Павел Гаврилов.

По словам медика, мнение о целебных свойствах пива основано на том, что напиток стимулирует работу мочевыделительной системы, вызывая диуретический эффект.

«Это заблуждение. На самом деле пиво провоцирует мочекаменную болезнь. В солоде высокое содержание экстрактивных веществ — ураты и оксолаты, — которые образуют камни в почках», — сказал Гаврилов.

Он добавил, что пациентам с диагнозом «мочекаменная болезнь» вообще запрещено пить пиво.

Напомним, ранее врач рассказал о симптомах мочекаменной болезни.