Вторая волна активности клещей: учёные советуют быть начеку

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Осенью полевые и луговые насекомые продолжают сохранять активность; во время вылазок за грибами стоит быть начеку.

Учёные призвали россиян не забывать о соблюдении мер безопасности во время нахождения в лесу. В сентябре полевые и луговые насекомые всё ещё активны, а клещи переносят те же инфекции, что и весной и летом. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов РАН Оксана Белова в интервью изданию «Спутник».

По словам эксперта, жителям Сибири и Дальнего Востока клещей бояться не стоит: в этих регионах они осенью кровососы не столь активны.

Учёный посоветовала делать прививку от энцефалита, а при походе на природу правильно одеваться.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал, как проходит исследование клещей в лаборатории.