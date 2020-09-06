Выборы-2020 в Новосибирске: обнародована явка на 18:00

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске подходит к концу последний день голосования на выборах в горсовет и заксобрание; явка превысила 25%.

Общая явка на выборах в Новосибирской области 13 сентября составила 25,23%. Такие данные на 18:00 по местному времени приводит региональный избирком.

Как и несколько часов назад, в лидерах по этому показателю остаются Сузунский (52,43%), Здвинский (49,14%), Венгеровский (48,97%) районы. В городе самая высокая явка отмечена в Советском (23,05%), Центральном (20,29%), Железнодорожном (19,88%) районах.

Как отмечает избирком, наименьшая явка зафиксирована в Искитиме (23,5%), Оби (20,5%) и Бердске 20,07%). Что касается Новосибирска, то меньше всего к выборам проявили интерес жители Кировского (17,32%), Октябрьского (17,10%) и Ленинского (15,91%) районов города.

Напомним, сегодня новосибирец сообщил о минировании избирательного участка.