Выборы-2020 в Новосибирске: ЦИК опубликовал первые результаты
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм
ЦИК РФ отчитался о предварительных результатах голосования на выборах в Новосибирской области; обработано около 1% протоколов.
Опубликованы первые результаты выборов в Новосибирской области после обработки 0,93% голосов. Данные приводит ЦИК РФ 13 сентября.
Согласно предварительной информации, «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание набрала 38,53%. У КПРФ — 21,2%, ЛДПР набирает 11,27%. Партия «Новые люди» на данный момент набрала 8,42% голосов избирателей.
Голосование на выборах в региональный парламент в Новосибирской области проходило с 11 по 13 августа. Предварительно, явка составила больше 25%.
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