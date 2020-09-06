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Выплата 10000 на детей: «униженные и оскорблённые» родители ответили на обвинения в попрошайничестве

сегодня 10:38

Фото pixabay.com

В Сети продолжает набирать популярность петиция о продлении выплат на детей в сентябре; родители просят помочь им деньгами, поскольку сборы в школу съели весь семейный бюджет.

Уже более 270 тысяч российских семей подписали петицию с просьбой выплатить пособия на детей в сентябре. Активность родителей не снижается даже на фоне многочисленных упрёков в Сети — ожидающих дополнительных денег мам и пап называют «нищебродами», «униженными и оскорблёнными» и «попрошайками».

На очередную порцию оскорблений ответила Александра Полло:

«Острая нехватка денег после пандемии и вообще... Сколько можно издеваться над народом... Девушка Ксения которая сказала что мы унижаемся, отвечаю, если мы и будем так молчать мы вообще голые босые по миру пойдём... И я с работой и муж работает, но еле еле хватает на еду.... На коммунальные уже не все оплачиваем...», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как уже писал Сиб.фм, июне и июле семьи с детьми получили единовременную выплату на детей в размере 10 тысяч рублей. После этого в Сети появилась петиция с просьбой продлить выплаты на сентябрь.

Напомним, ранее в Совфеде назвали условия получения новой выплаты безработным.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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пособия
петиция

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