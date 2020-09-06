Выплата 10000 в сентябре: родители рассказали, сколько потратили на сборы детей в школу

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Сборы детей в школу многим россиянам обошлись в круглую сумму; родители уверены, что после пандемии государство обязано помочь залатать брешь в семейном бюджете.

Более 270 тысяч российских родителей подписали петицию с просьбой выплатить пособие на детей в сентябре. В июне и июле семьи уже получили по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи во время пандемии, однако сентябрьские расходы на сборы подростков в школу серьёзно пошатнули семейные бюджеты.

Почти все родители, подписавшие петицию, отмечают, что расходы на подготовку детей к школе или детскому саду съели почти всю зарплату.

«Когда один школьник — ещё полбеды. А если их двое или трое, а родители из-за коронавируса потеряли работу», — недоумевают родители.

«Подписала потому, что одна воспитываю троих детей, алименты отец не платит. Работы нет. Два школьника, нужно рабочие тетради покупать, а это 6 тысяч рублей за два комплекта. Учитель заявила, что детей не допустят к учëбе без них. А работать просто негде...», — поделилась Светлана.

Мама троих школьников Ольга призналась, что вынуждена была взять кредит. «50 тысяч взяла, и всё ушло на сборы — канцелярия, одежда, рюкзаки», — написала женщина.

Напомним, ранее российские родители, просящие о выплате пособия в сентябре, ответили на обвинения в попрошайничестве.