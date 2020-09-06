«Я как ребёнок, которого учат ходить»: Ольга Бузова выступила с первым номером в ледовом шоу

Фото instagram.com/buzova86

Ольга Бузова пробует себя в новом амплуа; певица занимается фигурным катанием.

Певица Ольга Бузова выступили с первым номером на шоу фигурного катания «Ледниковый период». Эмоциями от выступления артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

По словам Бузовой, занимаясь фигурным катанием, она окунается в новую жизнь. Раньше она не представляла, что когда-нибудь сможет встать на коньки и проехаться по льду.

«Со мной происходит что-то невероятно новое, это такие необычные для меня чувства, я никогда даже не могла представить, что смогу встать на коньки, не говоря уже о том, чтобы на них поехать. Я многое оставляю сейчас за кадром, но это реально моя новая маленькая жизнь. Сейчас я как ребёнок, которого учат ходить», — написала Бузова.

Певица отметила, что во время первого проката номера она почувствовала особую магию.

«Что я чувствовала выходя на первый прокат...не знаю, как объяснить, на эти минуты мой мир из вне остановился, я видела только глаза Димы ... со льда веяло какой-то особой магией абсолютного единства движений и музыки, жестов и чувств... я не думала тогда, какие будут оценки 🙏🏻😔 Моя задача была откатать наш первый номер, и не подвести моего партнёра и нашу потрясающую команду», — поделилась теледива.

Напомним, Бузова выступила против дискриминации ребёнка-инвалида из Красноярска.