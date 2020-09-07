Закрытый сад возле ДДТ имени А.И. Ефремова: жители новосибирского микрорайона остались без единого парка и сквера

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Новосибирск всегда имел славу индустриального города. В столице Сибири находятся чуть больше десяти парков, не считая зоопарка имени Р.А. Шило, и примерно такое же количество скверов. Для мегаполиса — весьма скромная цифра. Тем ценнее каждый живописный уголок в Новосибирске. Однако жители микрорайона “Расточка” остались практически без зелёных зон. Почему — в материале Сиб.фм.

Жительница “Расточки” Анастасия уже давно живёт тут. До рождения ребёнка она особо не задумывалась, насколько близко к дому должны быть расположены парки. Во многом потом что была намного мобильнее,чем до появления сына. С коляской на перевес и без личного автомобиля особо никуда не съездишь, но и дома оказалось негде гулять. Тротуары для детских колясок не оборудованы: практически нигде нет пандусов, высокие поребрики, узкое пространство.

“Можно гулять по проезжей части во дворах, но там постоянно лихачат автомобилисты. Как будто забывают, что тут и мамы с колясками, и дети бегают. Им все равно”, — отметила Анастасия.

Несколько лет назад в микрорайоне была оборудована аллея. Но она довольно маленькая и на ней просто установили несколько лавочек.

“Особых посадок там нет, плюс довольно шумно и днем, и ночью. Можно было бы гулять в саду возле местного дома творчества, но там всегда закрыто”, — отметила Анастасия.

По её словам, после реконструкции в ДДТ имени А.И. Ефремова оборудовали красивый сад: высадили новые деревья, цветы, сделали дорожки, но доступа туда нет. Также на территории дома творчества раньше была установлена футбольная коробка. Однако конструкцию убрали, а на её месте — голая земля.

Ворота в сад открываются только в дни выборов, чтобы разделить потоки голосующих. Те, кто только идут голосовать входят через центральную дверь, а те, кто уже отдал голос, выходят через боковую дверь, ведущую в сад.

В принципе левый берег Новосибирска обделён парковыми зонами по сравнению с правым: из больших парков здесь расположены только Монумент Славы и парк “Бугринская роща”. Однако, попасть туда с маленьким ребенком на общественном транспорте довольно сложно.

В ответе на запрос Сиб.фм директор дома детского творчества имени Ефремова Ольга Вагнер отметила, что поскольку это детское учреждение, то пускать посторонних на территорию сада запрещено. Ограничение на вход обусловлено нормами СанПиНа и антитеррористическими законами.

Жители микрорайона соблюдают правила и не нарушают неприкосновенность сада возле ДДТ, однако будет ли у них когда-нибудь свой сквер непонятно. В 2020 году власти Новосибирска начали строительство всего лишь одного парка на Затулинке, хотя потребность в зелёных зонах гораздо выше.