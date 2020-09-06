Жалобы на подкуп избирателей прокомментировала глава избиркома Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ни одна из жалоб на нарушения во время процедуры голосования в Новосибирской области не подтвердилась; сообщения о якобы имевшем место подкупе избирателей члены комиссии проверяли вместе с полицейскими.

Почти 60 обращений в связи с возможными нарушениями во время голосования на выборах в Новосибирской области были переданы в правоохранительные органы. Об этом во время брифинга 13 сентября заявила глава региональной избирательной комиссии Ольга Благо.

«В 19 случаях начаты административные производства, поскольку информация требует дополнительной проверки. Во всех остальных данные не нашли подтверждения», — сказала Благо. Она подчеркнула, что «ни один факт подкупа избирателей не подтвердился».

Глава комиссии рассказала, что в ходе нынешней выборной кампании фиксируется большое количество сообщений в соцсетях о различных нарушениях.

«Мы отрабатываем каждое. Но есть ощущение, что многие из них — намеренные вбросы. К примеру, появилось сообщение о якобы массовом голосовании на участке на Дуси Ковальчук. Якобы 17 человек за раз проголосовали. Мы тут же отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, 17 человек за час — это нормальный показатель», — объяснила Благо.

Напомним, ранее в региональном избиркоме назвали район Новосибирска с самой низкой явкой на выборах.