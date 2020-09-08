15 сентября – Мамант-овчарник: православный праздник, когда можно гадать и женихов привораживать

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15 сентября отмечают Мамантов день – день в православии тяжёлый и неудачный; девицам можно гадать и женихов привораживать.

Православная церковь чтит память мученика Маманта, матери его Руфины и отца Федота. Знатных родителей святого за исповедание христианской веры бросили в темницу, где вскоре умер отец. Мать Маманта скончалась во время родов. Его воспитанием занималась благочестивая вдова.

Ещё в юношестве святой обратил ко Христу многих сверстников. За это его подвергли жестоким мучениям. Маманта хотели утопить в море, но ангел Господень освободил его чудесным образом и привёл на гору, расположенную недалеко от Кесарии. Здесь мученик устроил себе келью, где проводил молитвенную жизнь.

Маманта окружали дикие животные, но они не трогали святого. Овцы и козы сами приходили к нему, он их доил и готовил сыры, которые не только сам ел, но ещё и продавал, а вырученные от продажи деньги раздавал бедным и неимущим. Слава о Маманте росла, и вскоре его опять арестовали.

В темнице, куда он был заключён, от голода умирали 40 узников. Святой помолился Господу — и в окно влетел голубь, который принёс всем пищу. Ночью двери темницы отворились, и невольники смогли выйти на свободу. Сам же святой, желая отдать жизнь за Христа, остался в темнице, ожидая своей участи. По приказу его бросили на арену цирка к диким животным. Но звери его не тронули, а наоборот, начали к нему ластиться. Видя это, один из языческих жрецов, поразил Маманта трезубцем.

Позже православным миром Мамант за его деяния во славу Божию был канонизирован в лик Святых.

Традиции, обычаи, поверья и приметы на День святого Маманта.

Мамант покровитель коз и овец. Мамонт-овчарник.

Мамант день коз не выгоняй, а досыта в хлеве накорми, их сбереги.

В Мамант день козы и овцы отдыхают и молока набирают.

Наводили порядок во дворе и в сараях, где находятся овцы и козы: окуривали вереском, утепляли мхом.

В Мамант день молиться надо, чтоб скотина здорова была и хворь и нечисть ушла.

В Мамант день скотина плодовита будет, зимой молока прибавит и семью поправит.

В этот день православные, зная, что молодого парня заберут в рекруты, играли скорые свадьбы: невеста-жена оставалась одна на долгие 25 лет. Если дитё рождалось, она его воспитывала одна. Были такие случаи, когда юноша-муж погибал, то невеста уходила в монастырь, а если было дитё, воспитывала его до совершеннолетия, а затем уходила в монастырь, их называли вечными вдовами.

На Мамантов день жёны смело гадали и обряды проводили — для сохранения семьи и чтоб муж не гулял. Девицы на женихов гадали, завораживали и заговоры читали.

А вот на своих парней этот день нельзя было гадать. Считалось, что может уйти жених от тебя. Гадали и привораживали только те девицы, у которых не было жениха.

Считается, что Мамантов день — день тяжёлый и неудачный. Необходимы тишина и покой. Нельзя ругаться и выпивать. В этот день православные работают во дворе — чистоту и порядок наводят.

Напомним, Сиб.фм рассказывал, для чего по суеверию скрещивают пальцы.