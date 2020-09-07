5000 рублей получат пенсионеры 1 октября: кому ждать новую выплату

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В России допустили выплату пенсионерам по 5 тысяч рублей в октябре; в бюджете пенсионного фонда таких средств нет, так как они не запланированы.

Пенсионеры в России могут рассчитывать на единовременную выплату в пять тысяч рублей на День пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, это может произойти в том случае, если такие выплаты предусмотрят в федеральном бюджете, сообщает Ura.ru. По словам сенатора, одинаковая выплата в 5 тысяч рублей всем пенсионерам является дополнительными затратами бюджета.

При этом в бюджете пенсионного фонда таких средств нет, так как они не запланированы. По мнению Рязанского, выплаты в несколько сотен рублей точно не смогут обеспечить «существенной поддержки» пенсионерам. Нужна помощь пожилым на региональном уровне.

Тем не менее региональные власти будут сами определять сумму выплат. В частности, в Ненецком автономном округе пенсионерам выплатят по 5 тысяч рублей. Однако в Челябинской области в 2019 году такая выплата равнялась всего 700 рублям.

Напомним, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ввести для всех российских граждан базовую ежемесячную выплату.