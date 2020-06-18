Адвокат рассказал, что беременная подруга Тарзана якобы прячется из-за угроз Наташи Королевой

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Наташа Королёва и Сергей «Тарзан» Глушко, прожив вместе двадцать лет, проходят непростую полосу; мало того, что Наташа лишилась бриллиантов из-за девушек, которых Тарзан пригласил в гости в её отсутствие, так ещё выяснились пикантные подробности.

Одна из гостивших у Тарзана девушек заявила, что беременна от него, после чего перестала выходить на связь. Как рассказал СМИ адвокат Вадим Лялин, девушка вынуждена прятаться из-за угроз со стороны Королёвой. Адвокат считает, что ещё предстоит доказать пропажу бриллиантов, а требование пары не вмешиваться в их личную жизнь, не имеет силы, так как и Глушко и Королёва – публичные фигуры и на них защита личной жизни не распространяется.

Напомним, 18 июня Королёва и Тарзан потеряли бизнес из-за коронавируса.