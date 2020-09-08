Александр Савельев: «Если депутат активен на округе – ему не нужна поддержка «Умного голосования»

Фото Дениса Винокурова

Самовыдвиженец, который одержал победу на округе №33, вошел во фракцию «Единой России»; он усомнился в эффективности поддержки кандидатов интернет-технологиями.

В Новосибирске прошли выборы депутатов городского совета. На округе №33 убедительную победу одержал самовыдвиженец Александр Савельев. После избрания он заявил, что решил войти во фракцию «Единой России». О том, почему он решил это сделать, и как изменило исход выборов «Умное голосование», он рассказал журналисту Сиб.фм.

На прошедших выборах представители партии «Единая Россия» получили 23 мандата. Уже началось формирование партийной фракции, в которую решили вступить сразу несколько победителей, которые шли в депутаты как самовыдвиженцы. Среди них Андрей Гудовский, Лилия Гончарова, Александр Мухарыцин и Александр Савельев.

- Вы решили войти во фракцию «Единой России». Почему?

- Мой округ – один из самых сложных, эта территория включает в себя и новостройки, и частный сектор. Я провел более 100 встреч и собрал почти 500 наказов. Теперь нужно работать и оправдывать доверие избирателей. Я намерен вступить во фракцию «Единой России», потому что в большинстве работать эффективнее. Предыдущие 5 лет я был один в горсовете, и, конечно, добиваться результатов без поддержки коллег сложнее. Для того, чтобы эффективно работать на благо округа, вступление во фракцию «ЕР» – логичное решение.

- Что вы думаете об эффективности «Умного голосования»?

- Ходит разная информация о том, каким образом тех или иных кандидатов оно поддерживало – на идеологических или, как много говорилось в последние дни, на материальных основаниях...

Меня разочаровывает тот факт, что наш избиратель не на всех территориях готов разбираться в кандидатах, изучать, за кого им стоит голосовать и почему именно.

Хочу описать ситуацию на примере своего округа. Среди моих оппонентов тоже был представитель коалиции «Новосибирск 2020», за которого агитировало умное голосование. Я изучал всех кандидатов, их методы работы, и сделал вывод, что этот оппонент провел минимум встреч, его работа в основном шла в интернете – размещал ролики, посты и так далее. Человек решил не выходить к людям – и проиграл.

В то время как я провел более 100 встреч. Практически на каждой улице, в каждом дворе побывал: общался с людьми, собирал наказы. Считаю, что именно мой подход – идти к избирателям и знакомиться с ними лично — позволил одержать победу.

- Это характерно только для вашего округа или для всей прошедшей кампании в целом?

- Результат показал, что общение с избирателем лично, на округе, более результативно, чем любое «Умное голосование». Если депутат активен, если он идет к избирателю – он сумеет найти такие слова, чтобы его поддержали и без использования всяких сомнительных технологий.