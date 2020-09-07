Александра Бортич наконец-то показала свои беременные фото и очаровала фанатов

Фото Instagram

В августе Интернет сотрясали слухи о рождении первенца у пары Александра Бортич – Евгений Савельев; никаких комментариев не было.

Наконец, 2 сентября Бортич опубликовала в Instagram фото счастливой семьи с новорождённым. Теперь Александра пошла ещё дальше и выложила в Сеть фото, на котором она беременна. Она – в полупрозрачном платье, в окружении цветов, снимок излучает нежность и спокойствие.

Подписчики взорвались позитивными комментариями. Александру сравнили в Афродитой, персонажем Возрождения, нимфой, ангелом и Венерой. Не отстали и коллеги по актёрскому цеху – восторженные комментарии последовали от Муцениеце, Медынич, Галич,Топольницкой и звезды сериала «Чики» Варвары Шмыковой.

Напомним, 9 сентября Пелагея восхитила поклонников фотографиями с дочерью из Турции.