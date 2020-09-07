Анальный секс: как достигнуть заветного оргазма

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Анальный секс далеко не всем девушкам приходится по душе; но от него представительницы прекрасного пола могут получить даже больший оргазм, чем при вагинальном.

Некоторые женщины относятся к анальному сексу как к чему-то неприятному и грязному. Но с другой стороны, это еще один способ разнообразить семейную жизнь и внести в секс новые ощущения. Как же получить оргазм от такого вида секса? Сексологи уверены, что стоит только не игнорировать важные правила.

Как рассказали специалисты порталу "Хочу", самое главное — это этап подготовки. Если его пропустить, не избежать болезненных ощущений и, возможно, травм. Прелюдии должны быть длиннее, чем при вагинальном сексе. Сначала нужно долго массировать область вокруг ануса, затем аккуратно ввести туда палец или маленький фаллоимитатор. Начинать сам секс можно только тогда, когда все неприятные ощущения у девушки пропадут.

Не стоит забывать про лубриканты, они значительно смягчат вхождение и помогут девушке расслабиться. Движения должны быть очень мягкими, нежными и плавными. Лучше использовать презерватив, с ним скольжение будет легче.

Затем нужно выбрать правильную позу. Нужно четко следить за реакцией партнерши, движения не должны быть болезненными. Одна из самых чувствительных сексуальных зон — задний свод влагалища, который расположен очень близко к прямой кишке. При анальном сексе половой член массирует эту зону, поэтому есть возможность испытать очень сильный оргазм.

Но не стоит забывать, что анальный секс очень травмоопасен. Если вы заметили, что из анального отверстия идет кровь, нужно срочно обратиться к проктологу. И постарайтесь не использовать этот вид секса совсем уж регулярно — он ведет к большим проблемам в здоровье девушки, исправить которые может помочь только хирургия.

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