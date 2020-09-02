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Анастасия Заворотнюк вышла на связь с поклонниками спустя полгода

сегодня 17:07

Фотографии из аккаунта a_zavorotnyuk социальной сети Instagram

Актриса опубликовала первый пост за последние полгода; Заворотнюк решила показать художественные работы своей дочери.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк опубликовала в Instagram первый пост за последние полгода. Актриса решила похвастаться перед подписчиками подарками от младшей дочери Милы, которая накануне поздравила родителей с 12-й годовщиной свадьбы.

Девочка сделала несколько рисунков, среди которых был натюрморт, изображение дома с собакой и пруд с уточками. Настя показала также красивый букет полевых цветов в вазе — видимо, Мила вместе со старшими братом и сестрой собрала его специально для мамы с папой.

«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество», — написала Анастасия Заворотнюк под фотографиями (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Сиб.фм).

О том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием, стало известно год назад. Тревожные новости появились после отмены нескольких спектаклей с участием актрисы. После сообщалось, что звезда прошла курс химиотерапии и восстанавливается после тяжёлых операций. Рядом с ней постоянно находится муж Пётр Чернышёв, который успевает ещё и работать, так как лечение жены стоит десятки миллионов рублей.

О состоянии 49-летней Заворотнюк до сих пор мало что известно — в СМИ поступает противоречивая информация о том, где сейчас находится актриса и как себя чувствует. Её окружение тоже дозированно публикует какие-то сведения, стараясь лишний раз не привлекать внимание к больной теме.

Напомним, 2 сентября стало известно, что мужу актрисы наконец удалось выбраться из долгов.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Анастасия Заворотнюк

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