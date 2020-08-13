Берегитесь: у корвалола обнаружились неприятные побочные эффекты

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Один из самых распространённых успокоительных препаратов в России – корвалол, его употребляют в различных жизненных ситуациях; доказано вредное воздействие на организм.

Корвалол из-за присутствующего в нём фенобарбитала, приводит к привыканию, кроме того, вызывает побочные эффекты. Об этом стало известно от заведующего 1-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергея Иванова. Трансляцию вела «Говорит Москва». Более того, лекарство находится под запретом в иных государствах.

Корвалол включён в список, запрещённых к употреблению за рулём препаратов. Если его принимать, можно «заработать» штраф до 30 тысяч рублей или даже лишение прав на вождение автомобиля, согласно статье 12.8 КоАП.

Напомним, 13 августа в Новосибирске подорожали обезболивающие.