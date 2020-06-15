Бесплатный вебинар по экспорту пройдёт в сентябре

Фото пресс-службы банка «Левобережный»

Мероприятие будет интересно всем, кто ведёт торговую деятельность за границей и хочет узнать о госпрограммах, реальных кейсах по поддержке экспортеров и как застраховаться от колебаний валютного курса.

Банк «Левобережный» продолжает организовывать серию мероприятий, посвящённых внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Новый вебинар «Ориентир на экспорт. Развитие деловых связей: практические инструменты» состоится в среду, 23 сентября.

Своим опытом с участниками онлайн-трансляции поделятся эксперты в области ВЭД.

Сотрудник Российского экспортного центра (РЭЦ) Елена Брагова расскажет об актуальных государственных программах поддержки, осуществляемых РЭЦ в 2020 году. Текущую ситуацию на рынке Китая с анализом тенденций и кейсами по поддержке экспортеров опишет Людмила Федорова, основатель SkyLex Group. Её коллега Сергей Кулешов продолжит тему докладом про логистику сборных грузов в Китай, сделав акцент на реальных проблемах доставки и способах их решения. Разработчик сервиса «ВЭД-ассистент» Наталья Кальченко презентует участникам возможности и принципы работы программы, которая позволяет самостоятельно, без обращения в банк проводить ряд операций по торговым отношениям с иностранными партнёрами.

Ещё одну актуальную для экспортеров тему – фиксирование курсов валют – раскроет заместитель начальника валютного управления банка «Левобережный» Олег Ворошилов. Завершится мероприятие традиционно ответами на вопросы участников.

Вебинар состоится 23 сентября с 14:00 до 16:30 (время новосибирское). Участие бесплатное, нужно лишь заранее подать заявку. В день проведения семинара всем зарегистрированным участникам по электронной почте придёт ссылка для доступа. Дополнительную информацию уточняйте по телефону: 8-800-3333-555 (вн. 6019).

Напомним, банк «Левобережный» возвращает клиентам уплаченные проценты по кредиту.