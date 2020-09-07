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Без горячей воды в Новосибирске остались 168 многоквартирных домов

сегодня 13:21

Фото Никиты Давыденко

Из-за работ на сетях СГК прекратила подачу горячей воды; без коммунальной услуги остались 168 многоэтажек.

СГК ведёт плановый ремонт на магистральных трубопроводах, снабжающих теплом Октябрьский район. Сегодня, 14 сентября, под отключение попал Плющихинский жилмассив. Бригады проводят работы с нуля часов 14 сентября до 23:55 этого же дня. В зоне отключения горячего водоснабжения — 110 многоквартирных жилых домов по улицам Владимира Высоцкого, Виталия Потылицына, Лазурной, Татьяны Снежиной.

«То, что нужен ремонт, специалисты выяснили по результатам недавно проведённой цифровой диагностики. Результаты обследования роботом показали, что остаточная толщина стенки трубопровода в некоторых местах критическая. Заходить в зиму с такой трубой рискованно, поэтому энергетики приняли решение до начала отопительного сезона заменить 35 метров магистральной теплотрассы диаметром 1020 миллиметров», — сообщили в пресс-службе СГК.

За сегодняшний день обещают сократить число отключённых домов до пяти на улице Высоцкого. Эти потребители получат горячую воду 17 сентября в 20:00.

Также сегодня, 14 сентября, с 6:00 до 23:55 ведётся ремонт в тепловой камере на трубопроводе по улице Семьи Шамшиных. В зоне отключения горячей воды 58 многоквартирных домов, по улицам Гоголя, Каменской, Лермонтова, Некрасова, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных.

Напомним, в Новосибирской области стартовал отопительный сезон.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

СГК
отключения
горячая вода
Новосибирск

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