Безработным в России выплатят по 3000 рублей в сентябре: что для этого нужно

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В России принято решение о продлении выплаты на детей безработным родителям; деньги получат только те, кто официально стоит на бирже труда.

Родители несовершеннолетних детей, которые остались стоять на бирже труда, получат в сентябре дополнительные к пособию 3 тысячи рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До этого была информация, что данная надбавка к пособию по безработице не будет продлена, однако сейчас власти изменили решение.

Выплата в размере 3 тысяч рублей будет начислена одному из родителей в семье, но — на каждого ребёнка. Главное условие — мать или отец несовершеннолетнего должны стоять на учёте в центре занятости.

На перевод средств государство выделило дополнительные 8,5 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на поддержку 2,8 миллионов граждан, которые официально признаны безработными.

Напомним, новое пособие для россиян предложили ввести в Совфеде.