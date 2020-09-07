«Никто не отступил и не сдался»: что творится в соцсетях победителей на выборах в горсовет Новосибирска
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, из соцсетей кандидатов в депутаты, коллаж Сиб.фм
Согласно предварительным итогам голосования, в горсовет Новосибирска прошли 22 кандидата от «Единой России», 14 самовыдвиженцев, восемь человек от КПРФ, четверо от ЛДПР, от «Родины» и «Зелёных» – по одному представителю; некоторые победители решили не дожидаться оглашения окончательных результатов и уже принимают поздравления в социальных сетях.
Стали известны предварительные итоги выборов в горсовет Новосибирска. Несмотря на то что окончательные результаты ещё могут измениться, победители в соцсетях уже принимают поздравления. Мы заглянули в аккаунты без пяти минут депутатов — там сплошные благодарности избирателям и заверения в том, что всё обещанное будет исполнено.
Дмитрий Червов, округ № 26:
Ростислав Антонов, округ № 6:
«Невероятное напряжение сил позади. Вся команда "Гражданского патруля" показала просто невероятную работоспособность и волю к победе.
Я хочу поблагодарить каждого, кто прошёл вместе со мной этот путь. Кто оставался ночью, чтобы обработать всю собранную информацию. Кто переживал наши победы и неудачи как свои личные. Не выдерживали нервы, не хватало сил. Но мы упорно, шаг за шагом, шли к результату. В финале избирательной кампании мне пришлось столкнуться со шквалом лживых обвинений находящихся за гранью всяких приличий и норм.
Я рад, что никто не дал слабину, никто не отступил и не сдался... благодарен людям, доверившим мне представлять их интересы. Полученный мною результат — это не просто победа, это огромная ответственность».
Наталья Пинус, округ № 45:
Хельга Пирогова, округ № 40:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают