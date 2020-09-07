«Никто не отступил и не сдался»: что творится в соцсетях победителей на выборах в горсовет Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, из соцсетей кандидатов в депутаты, коллаж Сиб.фм

Согласно предварительным итогам голосования, в горсовет Новосибирска прошли 22 кандидата от «Единой России», 14 самовыдвиженцев, восемь человек от КПРФ, четверо от ЛДПР, от «Родины» и «Зелёных» – по одному представителю; некоторые победители решили не дожидаться оглашения окончательных результатов и уже принимают поздравления в социальных сетях.

Стали известны предварительные итоги выборов в горсовет Новосибирска. Несмотря на то что окончательные результаты ещё могут измениться, победители в соцсетях уже принимают поздравления. Мы заглянули в аккаунты без пяти минут депутатов — там сплошные благодарности избирателям и заверения в том, что всё обещанное будет исполнено.

Дмитрий Червов, округ № 26:

«Хочу поблагодарить жителей нашего округа за поддержку и доверие! За время избирательной кампании нам удалось много обсудить, поднять ряд важнейших вопросов и, конечно, сформировать наказы!

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Впереди — большая работа по реализации наказов, ваших просьб и предложений».

Ростислав Антонов, округ № 6:

«Невероятное напряжение сил позади. Вся команда "Гражданского патруля" показала просто невероятную работоспособность и волю к победе.



Я хочу поблагодарить каждого, кто прошёл вместе со мной этот путь. Кто оставался ночью, чтобы обработать всю собранную информацию. Кто переживал наши победы и неудачи как свои личные. Не выдерживали нервы, не хватало сил. Но мы упорно, шаг за шагом, шли к результату. В финале избирательной кампании мне пришлось столкнуться со шквалом лживых обвинений находящихся за гранью всяких приличий и норм.

Я рад, что никто не дал слабину, никто не отступил и не сдался... благодарен людям, доверившим мне представлять их интересы. Полученный мною результат — это не просто победа, это огромная ответственность».

Наталья Пинус, округ № 45:

«ПОБЕДИЛИ! СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ! РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ! Вот результаты на нашем округе № 45: Наталья Пинус — 54% Ерлан Байжанов — 22,4% Анастасия Близнюк — 10,2% Александр Колесников — 6,9 % Глеб Максимов — 4,7% Юлия Горелова -1,2%

Явка избирателей: 29,4 %

СПАСИБО ИЗБИРАТЕЛЯМ! Я выражаю слова признательности своим избирателям, которые оказали мне доверие на этих выборах. За время избирательной кампании вместе мы составили обширный план на следующую пятилетку. Теперь надо хорошо поработать, чтобы воплотить в реальность максимум возможного: немного отдохнуть и к делу, засучив рукава).

СПАСИБО КОМАНДЕ! Я хочу высказать слова большой благодарности нашей команде. Мы вместе прошли этот путь к победе. Потому что много и добросовестно работали. И были дружны!».

Хельга Пирогова, округ № 40:

«Дорогие друзья, у сорокового округа новый депутат!)

На часах шесть утра, я получила последний протокол, я набрала 37,8% голосов. Для человека, который только пришёл в политику, круто, не правда ли?)...