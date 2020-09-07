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«Никто не отступил и не сдался»: что творится в соцсетях победителей на выборах в горсовет Новосибирска

сегодня 13:07

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, из соцсетей кандидатов в депутаты, коллаж Сиб.фм

Согласно предварительным итогам голосования, в горсовет Новосибирска прошли 22 кандидата от «Единой России», 14 самовыдвиженцев, восемь человек от КПРФ, четверо от ЛДПР, от «Родины» и «Зелёных» – по одному представителю; некоторые победители решили не дожидаться оглашения окончательных результатов и уже принимают поздравления в социальных сетях.

Стали известны предварительные итоги выборов в горсовет Новосибирска. Несмотря на то что окончательные результаты ещё могут измениться, победители в соцсетях уже принимают поздравления. Мы заглянули в аккаунты без пяти минут депутатов — там сплошные благодарности избирателям и заверения в том, что всё обещанное будет исполнено.

Дмитрий Червов, округ № 26:

«Хочу поблагодарить жителей нашего округа за поддержку и доверие! За время избирательной кампании нам удалось много обсудить, поднять ряд важнейших вопросов и, конечно, сформировать наказы!
Впереди — большая работа по реализации наказов, ваших просьб и предложений».

Ростислав Антонов, округ № 6:

«Невероятное напряжение сил позади. Вся команда "Гражданского патруля" показала просто невероятную работоспособность и волю к победе.

Я хочу поблагодарить каждого, кто прошёл вместе со мной этот путь. Кто оставался ночью, чтобы обработать всю собранную информацию. Кто переживал наши победы и неудачи как свои личные. Не выдерживали нервы, не хватало сил. Но мы упорно, шаг за шагом, шли к результату. В финале избирательной кампании мне пришлось столкнуться со шквалом лживых обвинений находящихся за гранью всяких приличий и норм.
Я рад, что никто не дал слабину, никто не отступил и не сдался... благодарен людям, доверившим мне представлять их интересы. Полученный мною результат — это не просто победа, это огромная ответственность».

Наталья Пинус, округ № 45:

«ПОБЕДИЛИ!
СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!
РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ!
Вот результаты на нашем округе № 45:
Наталья Пинус — 54%
Ерлан Байжанов — 22,4%
Анастасия Близнюк — 10,2%
Александр Колесников — 6,9 %
Глеб Максимов — 4,7%
Юлия Горелова -1,2%
Явка избирателей: 29,4 %
СПАСИБО ИЗБИРАТЕЛЯМ!
Я выражаю слова признательности своим избирателям, которые оказали мне доверие на этих выборах.
За время избирательной кампании вместе мы составили обширный план на следующую пятилетку.
Теперь надо хорошо поработать, чтобы воплотить в реальность максимум возможного: немного отдохнуть и к делу, засучив рукава).
СПАСИБО КОМАНДЕ!
Я хочу высказать слова большой благодарности нашей команде.
Мы вместе прошли этот путь к победе. Потому что много и добросовестно работали. И были дружны!».

Хельга Пирогова, округ № 40:

«Дорогие друзья, у сорокового округа новый депутат!)
На часах шесть утра, я получила последний протокол, я набрала 37,8% голосов. Для человека, который только пришёл в политику, круто, не правда ли?)...
Спасибо всем огромное за поддержку, за доверие, вы просто лучшие! Это наша общая победа и наш общий шанс».
Поздравления уже принимают и другие самовыдвиженцы — баллотировавшаяся по 46-му округу Светлана Каверзина, Сергей Бойко — он победил в 49-м округе, и лидирующий в 41-м округе Андрей Гудовский.
Напомним, ранее стали известны предварительные итоги выборов в горсовет Новосибирска.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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