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«Была обеспечена политическая конкуренция»: полпред Сергей Меняйло прокомментировал итоги выборов

сегодня 13:37

Фото с сайта полномочного представителя президента в СФО

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло прокомментировал итоги выборов в регионах Сибири; по его словам, везде «была обеспечена политическая конкуренция».

Серьёзных нарушений, способных повлиять на легитимность итогов голосования, на выборах в регионах Сибири зафиксировано не было. Об этом 14 сентября заявил полпред президента в СФО Серей Меняйло.
В Иркутской области проходили выборы губернатора, в Новосибирской области избраны депутаты
Законодательного собрания, в городах Новосибирске и Томске сформированы новые составы представительных органов местного самоуправления. Всего, по результатам голосования, в субъектах Федерации округа будет замещено более 16 тысяч мандатов.
«В избирательных кампаниях текущего года была обеспечена политическая конкуренция. Поэтому особенно важно, что серьёзных нарушений, способных повлиять на легитимность итогов голосования, зафиксировано не было», – отметил полпред.
Как уточнили в аппарате полпреда, в Новосибирской области явка избирателей составила 27,67 %.
По предварительным результатам, на выборах в Законодательное собрание после обработки 94,02 % бюллетеней партия «Единая Россия» получила 38,04 % голосов избирателей, партия КПРФ – 16,93 %, ЛДПР – 13,18 %, остальные партийные объединения получили менее 10 % голосов избирателей.
Напомним, ранее итоги выборов в Новосибирской области прокомментировал губернатор региона Андрей Травников.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Новосибирская область
полпред

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