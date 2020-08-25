Быть ли беде, если у вас горят уши: что пророчат народные приметы

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Почему горят уши и как быть; что говорят народные приметы.

Наверняка у любого человека бывает такое состояние, когда кажется, что уши горят. С чем это связано? Возможно, это чисто физиологическое явление. Однако на этот счёт есть народные приметы, которые по-своему трактуют это чувство.

Есть разные приметы на этот счёт, кто-то считает, что человека, у которого горят уши, кто-то вспоминает. По другой версии, в него кто-то влюбился. Если верить народному поверью, то уши начинают гореть потому, что кто-то в данный момент думает об этом человеке. Как известно, экстрасенсы считают, что люди обладают способностью на расстоянии ощущать то, что связано с ними самими.

Особенно это выражено, когда кто-то упоминает их в разговорах или мыслях. Вот и получается, что если у вас горят уши, то это означает, что кто-то сейчас ведёт беседу или вспомнил про вас. А что именно говорят или думают про вас, зависит от того, какое ухо горит — левое, правое или оба сразу.

По народным приметам, если горят сразу два уха, то это значит, что кто-то вас вспоминает. К тому-же это воспоминание очень мощное. По другой народной примете, уши могут гореть и к скорой встрече с тем, кто о вас думает. Эту примету можно классифицировать как хорошую и как плохую. К сожалению, невозможно узнать, что думает о вас человек.

По приметам, правое ухо может гореть тогда, когда вас кто-то ищет. Когда человек не может узнать ваш адрес или никак не может до вас дозвониться. Ещё это может означать, что не так давно вы по какой-то причине не сдержали своё обещание.

Если же горит левое ухо, то это недобрый знак. По этой народной примете, левое ухо краснеет к плохим разговорам и осуждениям вас. Скорее всего, о вас говорят в нехорошем контексте, может быть, это даже ваши близкие друзья или родственники. Вполне может быть, что они разводят о вас сплетни или высказывают своё недовольство вашими действиями. Эта примета подтверждается только тогда, когда с чувством, что горит левое ухо, вы ощущаете ещё и лёгкое недомогание.

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