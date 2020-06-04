«Человек явно нездоров»: охранник-сталкер из Новосибирска преследовал покупательницу

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Девушка из Новосибирска пожаловалась на странное поведение охранника в магазине; мужчина докладывал по рации о каждом шаге покупательницы, а на кассе решил её обыскать.

Жительница Новосибирска пожаловалась на преследование со стороны охранника магазина. Об этом сибирячка по имени Юлия написала на сайте отзывов Flamp. По её словам, мужчина проявлял излишнее внимание к ней.

«Сегодня была в этом филиале. К самому ассортименту товара нет претензий. Но охранник данного филиала это нечто))). Всё время, пока я ходила по магазину, он нарезал круги вокруг с невероятной частотой, периодически докладывая в явно неработающую "рацию" , громко, чтоб окружающие слышали всякие спецагентские цитатки типа "в 1-м ряду подозрительные личности. наблюдаю", "всех подозрительных буду крутить на кассе", "макс, передай ориентировки с камер во все другие фиксы"))))Человек явно возомнил себя агентом 007 на сверхсекретном спецзадании», — пишет девушка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Сиб.фм).

Со слов Юлии, в магазине она решила ничего не покупать. Однако когда девушка пошла к выходу, охранник устремился за ней.

«С криком "верните свечу")))))) и потребовал предъявить содержимое пакета. Я ему сказала, что не обязана ничего предъявлять , на что он ответил "будем смотреть камеры". Я была совсем не против, но жаль было терять времени на это "чудо". Показала ему пакет, он докопался до носков, купленных в другом магазине. Это жесть)))Человек явно нездоров, но почему я, покупатель должна это терпеть? Такое ощущение, что ты не в магазине китайских товаров, а в люксовом бутике))», — продолжает сибирячка.

Юлия также отмечает, что на этого охранника и ранее поступали жалобы от других покупателей.

Напомним, в июне охранники из Новосибирска прогнали собачников с детской площадки.