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Число случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 29 млн

сегодня 15:11

Фото pixabay.com

Число случаев COVID-19 в мире перевалило за 29 млн; 14 октября было зафиксировано рекордное за всё время пандемии количество заразившихся коронавирусом.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии в мире превысило 29 млн. Об этом говорят данные Университета Джонса Хопкинса в США, ведущего подсчёты числа инфицированных на основе информации международных организаций, а также федеральных и местных властей.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 14 сентября количество заражённых составляет 29 006 033, передаёт ТАСС.

Кроме того, скончались за время пандемии от коронавируса 924 105 человек, успешно завершить лечение удалось 19 625 959 пациентам с диагностированным COVID-19.

Лидирует по числу выявленных случаев заражения по-прежнему США (6 519 979), на втором месте Индия (4 846 427), замыкает тройку лидеров Бразилия (4 330 455).

14 октября был зафиксирован рекордный за всё время пандемии всплеск инфекции.

Почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за последние сутки. Точные цифры выглядят так: 307 930 случаев заражения против 306 857 случаев, зафиксированных 6 сентября, когда был установлен предыдущий антирекорд.

Напомним, по данным на 14 сентября, в Новосибирской области умерли 397 заболевших коронавирусом, к аппаратам ИВЛ подключены пять пациентов.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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29 миллионов

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